В Петербурге обнаружили студию, снимавшую порно с детьми 1-2 лет

В Петербурге полицейские пресекли изготовление порно с детьми 1-2 лет

В Петербурге задержали подозреваемых в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранительных органов, в 2015 году группа людей делала фото непристойного характера с участием детей, которым было от года до двух. Готовые материалы они распространяли в даркнете и соцсетях.

Во время обысков у предполагаемых участников схемы изъели телефоны и носители информации, данные на которых подтверждают причастность к содеянному.

До этого на Камчатке под суд попал 26-летний работник музыкальной школы, который вел переписку со школьницей. Мужчина знал, что девушке не было 18 лет, но все равно отправлял ей непристойные материалы.

Позже он предложил деньги школьнице в обмен на личные фото, и та согласилась. Мужчина получил срок десять лет, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее девушка случайно нашла в телефоне у партнера видео, где он насилует ее во сне.