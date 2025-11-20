На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге обнаружили студию, снимавшую порно с детьми 1-2 лет

В Петербурге полицейские пресекли изготовление порно с детьми 1-2 лет
true
true
true

В Петербурге задержали подозреваемых в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранительных органов, в 2015 году группа людей делала фото непристойного характера с участием детей, которым было от года до двух. Готовые материалы они распространяли в даркнете и соцсетях.

Во время обысков у предполагаемых участников схемы изъели телефоны и носители информации, данные на которых подтверждают причастность к содеянному.

До этого на Камчатке под суд попал 26-летний работник музыкальной школы, который вел переписку со школьницей. Мужчина знал, что девушке не было 18 лет, но все равно отправлял ей непристойные материалы.

Позже он предложил деньги школьнице в обмен на личные фото, и та согласилась. Мужчина получил срок десять лет, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее девушка случайно нашла в телефоне у партнера видео, где он насилует ее во сне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами