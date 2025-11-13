Экс-сенатор Арашуков заявил о готовности доказать свою невиновность на полиграфе

Экс-сенатор Рауф Арашуков хочет попросить суд проверить его на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность к даче взятки. Об этом сообщила РИА Новости адвокат обвиняемого Анна Ставицкая.

В настоящее время суд рассматривает уголовное дело о даче Арашуковым взятки в размере 3 млн рублей сотруднику УФСИН Оренбургской области за улучшение условий содержания в колонии «Черный дельфин». Следующее выездное заседание назначено на 18 ноября. До этого адвокат осужденного Дмитрий Трубников сообщал, что Арашуков не признал свою вину по этому делу.

По словам Ставицкой, летом 2024 года Арашуков просил ФСИН о переводе в другую колонию. Тогда же его начал посещать начальник оперативного отдела УФСИН и предлагать за деньги решить все его проблемы, в том числе и условия отбывания наказания. Адвокат отметила, что тогда Арашуков без намерений передать деньги согласился на предложение, чтобы снизить оказываемое на него давление и спокойно дождаться перевода в другую колонию.

«Для подтверждения данных обстоятельств он намерен просить суд проверить его показания на полиграфе», — сказала Ставицкая.

Адвокат добавила, чтобы проверить слова Арашукова о примененных к нему недозволенных методов, кроме заявленных свидетелей, по ее инициативе будут вызваны еще 13 сотрудников колонии, а также другие осужденные.

Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации в присутствии генерального прокурора РФ Юрия Чайки и руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. 27 декабря 2022 года он был приговорен к пожизненному заключению за создание организованной преступной группы, организацию нападения на председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также за хищение газа у «Газпрома» стоимостью 4,4 млрд рублей.

Ранее Арашуков просил отправить его на СВО.