Серийные похитители собак в Москве могут получить до 9 лет тюрьмы

Юрист Хаминский заявил, что кравшая собак пара может получить до 9 лет тюрьмы
Сергей и Луиза Пай, которых обвиняют в серийных похищениях собак для продажи их в корейские рестораны, могут получить до девяти лет колонии по статьям о краже и жестоком обращении с животными. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Похищение домашнего животного в России квалифицируется по статье 158 УК РФ — кража, так как животные считаются имуществом, а ответственность зависит в том числе от их стоимости. Если подтвердится информация, что похищенных животных подозреваемые продавали в корейские рестораны, то их привлекут еще и по статье за жестокое обращение с животным из корыстных побуждений, совершенное группой лиц. Ответственность за такое преступление предусматривает в том числе лишение свободы до пяти лет. В свою очередь за кражу животных подозреваемым грозит до шести лет свободы, а по правилам сложения наказаний похитители собак могут получить до девяти лет лишения свободы», — сказал он.

8 ноября Telegram-канал 112 сообщил, что жители Остафьево вторые сутки ищут собаку породы бордер-колли Симу, которую могли похитить для последующей продажи в корейский ресторан. Как рассказала ее хозяйка Ольга Леонова, на видео с камер волонтеры и неравнодушные жители узнали в воре Сергея Пая. Шесть лет назад он уже обвинялся в краже собак — в салоне их с женой Луизой автомобиля нашли около двух десятков ошейников, ножи и полуживую овчарку.

10 ноября канал написал, что Симу нашли без признаков жизни. Семейную пару задержали, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Предполагается, что они крали собак и продавали их на мясо в корейские рестораны.

Ранее в Петербурге арестовали на 15 суток мужчину, бросившего собаку в стену.

