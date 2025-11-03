В Петербурге арестовали на 15 суток мужчину, бросившего собаку в стену

В Санкт-Петербурга наказали мужчину, который кинул чужую собаку в стену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Александра Сухорукова судили по статье о мелком хулиганстве. Инцидент произошел в субботу, 1 ноября, в доме по улице Маршала Говорова. Папильон, принадлежащий местной жительнице, залаял на девушку, вышедшую из лифта. Свидетелем этой сцены стал Сухоруков. Он схватился за поводок и с силой подбросил собаку, в результате чего ударилась о стену и упала на пол на глазах у хозяйки.

В результате животное получило травмы. Мужчина признал вину, пояснив, что в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Почему в целом так поступил, пояснить не смог, видимо, последняя стопка алкоголя была лишняя, обычно так себя не ведет, впервые оказался в таком опьянении», — сказано в материалах дела.

В итоге суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

