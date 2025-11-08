На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине остановили все государственные ТЭС

«Центрэнерго»: все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует
ASupersharij/Telegram

Все государственные ТЭС Украины остановлены. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила госкомпания «Центрэнерго».

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в публикации.

Утверждается, что причиной стали удары по украинской энергетической инфраструктуре.

До этого сообщалось, что во время ночных атак ВС РФ под ударом оказалась почти вся территория левобережной Украины.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся сейчас в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за проблем с перебоями электроснабжения.

В связи с возникшими трудностями глава энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал украинцев экономить электроэнергию. Он заявил, что надо теплее одеваться дома вместо того, чтобы прогревать помещение до +22 градусов.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.

