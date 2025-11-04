Жителей Украины попросили экономить электроэнергию

В «Укрэнерго» призвали украинцев теплее одеваться, а не греть помещение до +22

Украинцев призвали теплее одеваться дома вместо того, чтобы прогревать помещение до +22 градусов. С таким обращением к гражданам выступил глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко на видео, опубликованном в Telegram-канале «Новости.Live».

Зайченко заявил, что потребители электроэнергии на Украине должны изменить свое поведение. Он призвал их не доводить температуру в доме до максимально комфортных градусов, а надеть на себя дополнительный свитер.

«Этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем», — сказал глава «Укрэнерго».

Он также попросил не включать несколько мощных приборов одновременно в пиковые часы.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся сейчас в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения. По его словам, в Киеве «то там, то здесь» происходят отключения электроэнергии.

До этого газета Bild со ссылкой на украинские источники предупредила украинцев о суровой зиме из-за энергетического кризиса. По информации издания, коллапс энергосистемы страны грозит катастрофическим похолоданием.

