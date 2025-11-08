На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор рассказал о целях ночных ударов ВС РФ по Украине

Военкор Коц: ночные удары ВС РФ затронули почти всю левобережную Украину
true
true
true
close
Telegram-канал «Kotsnews»

Во время ночных ударов ВС РФ под ударом оказалась почти вся территория левобережной Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

По словам журналиста, целями ударов стали объекты критической инфраструктуры Украины в семи регионах. Большая часть среди пораженных объектов входила в состав топливно-энегетического комплекса. Среди пораженных объектов Коц перечислил Змиевскую ТЭС в Харьковской области и установку комплексной подготовки газа в этом же регионе. По словам Коца, в результате ударов в Харькове произошли аварийные отключения электроэнергии и перестал работать электротранспорт.

Также были поражены Кремеенчугская ТЭС в городе Светловодск в Полтавской области, из-за чего свет исчез в Кременчуге и Горишних Плавнях. В еще одном городе того же региона, Гребенке, было полностью уничтожено локомотивное депо.

По данным Коца, в Днепропетровске была поражена Приднепровская ТЭС, что привело к перебоям с электро- и водоснабжением. В Одесской области в результате комбинированных ударов ВС РФ была временно выведена из строя подстанция в Усатово. В Черниговской области целью удара стал объект добычи нефти и газа №4, который был временно выведен из строя.

В Николаеве в результате ударов были серьезно повреждены портовые и судостроительные предприятия. В Киевской области была атакована военная авиабаза в Василькове и аэродром Антонов в Гостомеле.

Также получила повреждение железнодорожная инфраструктура Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

8 ноября Минобороны заявило, что ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины. В пресс-службе добавили, что бойцы поразили пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 147-ми районах.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России освободили Волчье в Днепропетровской области Украины.

СВО: последние новости
