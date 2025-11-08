На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На выезде из Одесской области возникла пробка

На выезде из Одесской области возникла очередь из фур из-за сбоя на таможне
true
true
true
close
Telegram-канал «Труха Україна»

На выезде из Одесской области возникла очередь из фур из-за сбоя в базе данных таможни. Об этом пишет «Страна.ua».

Все пункты пропуска на границе Одесской области с Румынией и Молдавией перестали работать. По данным местных порталов, в очередь уже попали свыше 400 автомобилей и 30 автобусов. Страдают как пассажирские, так и коммерческие перевозчики.

До этого власти Украины сообщили, что в Одесской области был поврежден энергетический объект.

8 ноября Минобороны заявило, что ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины. В пресс-службе добавили, что бойцы поразили пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 147-ми районах.

По данным российского военкора Александра Коца, в Одесской области в результате комбинированных ударов ВС РФ была временно выведена из строя подстанция в Усатово.

Ранее одесские партизаны сорвали доставку оружия для ВСУ из Румынии по ж/д.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами