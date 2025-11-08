На выезде из Одесской области возникла пробка

На выезде из Одесской области возникла очередь из фур из-за сбоя на таможне

На выезде из Одесской области возникла очередь из фур из-за сбоя в базе данных таможни. Об этом пишет «Страна.ua».

Все пункты пропуска на границе Одесской области с Румынией и Молдавией перестали работать. По данным местных порталов, в очередь уже попали свыше 400 автомобилей и 30 автобусов. Страдают как пассажирские, так и коммерческие перевозчики.

До этого власти Украины сообщили, что в Одесской области был поврежден энергетический объект.

8 ноября Минобороны заявило, что ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины. В пресс-службе добавили, что бойцы поразили пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 147-ми районах.

По данным российского военкора Александра Коца, в Одесской области в результате комбинированных ударов ВС РФ была временно выведена из строя подстанция в Усатово.

Ранее одесские партизаны сорвали доставку оружия для ВСУ из Румынии по ж/д.