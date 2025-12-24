Фадеев заявил о снижении качества музыки из-за ИИ: «Нужен талант и мозг»

Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил ТАСС, что планка качества музыки заметно упала с появлением большого количества ИИ-контента.

По словам Фадеева, люди «без стеснения» публикуют на музыкальных площадках ИИ-треки в очень низком качестве.

«Как я уже говорил, с ИИ тоже нужен талант и мозг. Поэтому радость от получения мгновенного результата не поможет этим новоиспеченным композиторам, так как профессию никто не отменял», — отметил композитор.

Фадеев считает, что нейросети являются новым инструментом для музыкантов, который ускоряет и удешевляет продакшн. Сам композитор активно использует ИИ в работе.

13 августа Максим Фадеев выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

Клип сделан в жанре психологического триллера. В нем девушка, созданная с помощью ИИ, бредет по белому коридору и сталкивается с препятствиями. По сюжету голос Фадеева помогает ей выбраться.

