На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Снег накрыл 99% территории России

Тишковец сообщил, что снежный покров лежит на 99% территории России
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Снежный покров покрыл 99% российской территории. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«99% территории России находится под снежным покровом», — написал он.

Синоптик уточнил, что в Москве высота снежного покрова составляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см.

По его прогнозу, идеальная зима ждет москвичей и жителей Центральной России в Новом году. До конца декабря в центре страны будут умеренные морозы со снегом. По предварительным прогнозам, 31 декабря днем в Москве температура опустится до -5…-10°C, а в новогоднюю ночь — до -9…-14°C. Ожидается, что высота снежного покрова достигнет 10-12 см.

В первой декаде января зима продолжит радовать морозами и снегом. Сугробы вырастут до 15-20 см.

До этого сообщалось, что в ряде российских регионов прогнозируется температура воздуха ниже нормы, морозы могут достичь -55°С.

Ранее биолог рассказал, каких насекомых можно принести домой с новогодней елкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами