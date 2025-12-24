Снег накрыл 99% территории России

Тишковец сообщил, что снежный покров лежит на 99% территории России

Снежный покров покрыл 99% российской территории. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«99% территории России находится под снежным покровом», — написал он.

Синоптик уточнил, что в Москве высота снежного покрова составляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см.

По его прогнозу, идеальная зима ждет москвичей и жителей Центральной России в Новом году. До конца декабря в центре страны будут умеренные морозы со снегом. По предварительным прогнозам, 31 декабря днем в Москве температура опустится до -5…-10°C, а в новогоднюю ночь — до -9…-14°C. Ожидается, что высота снежного покрова достигнет 10-12 см.

В первой декаде января зима продолжит радовать морозами и снегом. Сугробы вырастут до 15-20 см.

До этого сообщалось, что в ряде российских регионов прогнозируется температура воздуха ниже нормы, морозы могут достичь -55°С.

Ранее биолог рассказал, каких насекомых можно принести домой с новогодней елкой.