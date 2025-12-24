На юге Москвы после взрыва у ОМВД проводятся оперативно-разыскные мероприятия

После взрыва на юге Москвы проводятся оперативно-разыскные мероприятия

На юге Москвы после взрыва проводятся оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которого погибли двое сотрудников полиции. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств», — сказали там.

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина подключились к расследованию уголовного дела.

В ночь на 24 декабря в Москве в районе Орехово-Борисово Южное произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома вблизи здания ОМВД. В результате инцидента двое сотрудников дорожно-патрульной службы получили ранения, спасти их не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Этот взрыв стал вторым подобным инцидентом в этом районе за последние трое суток.

Утром 22 декабря на соседней улице Ясеневой был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрыв произошел во дворе дома №12, когда офицер садился в машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что власти окажут помощь семьям погибших в Москве сотрудников ДПС.