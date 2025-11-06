Одесские партизаны сорвали доставку оружия для ВСУ из Румынии по ж/д

В Одессе партизаны подорвали колею на ж/д линии Измаил — Одесса, сорвав транспортировку снарядов и военной техники из Румынии для украинских войск. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Одесские партизаны нанесли чувствительный удар по железнодорожной артерии ВСУ. В ночь на 17 октября одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса, по которому должен был пройти грузовой состав с натовскими снарядами и техникой из Румынии. Взрыв прогремел за несколько часов до движения эшелона — транспортировка сорвана», — написал он.

Глава региона добавил, что после удара Службы безопасности Украины предприняли попытки скрыть масштабы произошедшего, изъяв у полиции все цифровые доказательства.

В ночь на 20 октября Telegram-канал SHOT сообщал о мощных взрывах в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам. По информации местных источников, удары были нанесены по в том числе по портовой инфраструктуре.

Позже военный корреспондент Евгений Поддубный заявил Вооруженные силы России нанесли ночной удар по порту в Одессе, где находился груз из Румынии.

Ранее в Госдуме заявили, что поставка Францией истребителей не даст ВСУ перевеса на поле боя.