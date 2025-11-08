На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные поразили транспортную инфраструктуру ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, атака проводилась с помощью беспилотников, ракетных войск и групп артиллерии.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что бойцы поразили пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 147-ми районах.

В сводке МО сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). В публикации говорится, что все цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

Ранее СМИ сообщили, что российские военные полностью окружили Красноармейск.

