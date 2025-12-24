Путин прокомментировал работу Госдумы в осеннюю сессию

Путин: работа Госдумы в осеннюю сессию была «боевой»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что работа нижней палаты российского парламента в осеннюю сессию была «боевой» и весьма результативной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она (работа Госдумы. — «Газета.Ru») была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной», — отметил президент.

Накануне секретарь генерального совета фракции «Единой России» Владимир Якушев заявил, что работа депутатов партии по итогам осенней сессии Госдумы признана удовлетворительной. Он также отметил, что партия активно работала над проектом федерального бюджета.

23 декабря председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал депутатам слова благодарности и пожелания от президента России Владимира Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года. Парламентарии 23 декабря собирались на заключительное пленарное заседание осенней сессии.

Ранее сообщалось, что Госдума в 2025 году приняла 588 законов.