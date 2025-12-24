Жителя Запорожья задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Ростовской области задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя Запорожской области, подозреваемого в шпионаже, при передаче данных о дислокации российских военных сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на УФСБ по Ростовской области.

По версии следствия, гражданин Украины под видом блогера собирал информацию о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания российских военнослужащих, после чего передавал эти данные через Telegram офицеру СБУ. Следователи изъяли у задержанного технику и средства связи.

В СК уточнили, что мужчину заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

До этого правоохранители задержали в Челябинской области 46-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Фигурант, работая на железной дороге, связался с представителем запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. По заданию куратора он собирал разведданные — проводил рекогносцировку (первичную разведку — прим. ред.) объектов транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении составов с военной техникой по территории Челябинской области.

Ранее россиянин признался в передаче координат ПВО Украине.