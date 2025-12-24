На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали главную проблему Украины

The Hill: для Украины главная проблема не Трамп, а европейская элита
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главная проблема Украины заключается не в президенте США Дональде Трампе, а в слабых европейских элитах, которые не могут взять на себя ответственность за континент и безопасность республики. Об этом пишет газета The Hill.

По мнению автора, после начала СВО «Европейский союз не смог объединиться, ответил смелыми словами, но робкими действиями и, по сути, требует, чтобы бремя легло на плечи Соединенных Штатов».

«Несмотря на три года чрезмерной снисходительности администрации Байдена и совершенно четкие сигналы от администрации Трампа о том, что льготы закончились, европейцы по-прежнему отказываются брать на себя ответственность за свою коллективную безопасность», — говорится в тексте.

Европейские лидеры отказываются принять новую политическую реальность, надеясь, «что Россия просто сдастся, хотя нет никаких признаков того, что это произойдет», пишет The Hill. Европа продолжает «увиливать» от ответа на вопрос об Украине: Испания прибегает к «бухгалтерским уловкам», чтобы не повышать расходы на оборону, Германия отказывается передавать ВСУ Taurus, а ЕС в целом не может изъять замороженные активы России, отмечается в материале.

«А продолжающаяся стратегическая непоследовательность и слабость европейцев лишь укрепляют идею о том, что Украина не сможет выиграть затяжную войну с Россией — конца ей не видно», — подытоживает автор.

До этого издание Politico писало, что отказавшись изымать замороженные активы России, Европа подставила Украину и не сможет оказать ей должную поддержку.

Ранее Карлсон заявил о «состоянии войны» между Россией и США.

