В Одесской области поврежден энергетический объект

Глава ОВА Кипер: в Одесской области поврежден энергетический объект
Stringer/dpa/Global Look Press

В Одесской области на юге Украины получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры на юге области», — уточнил он.

В настоящее время в регионе действует воздушная тревога. Также она объявлена в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России в течение недели нанесли семь групповых ударов при помощи высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура и военные аэродромы.

Ранее одесские партизаны сорвали доставку оружия для ВСУ из Румынии по ж/д.

Все новости на тему:
Новости Украины
