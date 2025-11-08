В Дагестане из-за поломки двери упал лифт с детьми внутри

В Каспийске рухнул лифт с детьми

В Дагестане проводят проверку после падения лифта в многоквартирном доме. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Каспийске. По предварительным данным, внешняя дверь шахты навалилась на крышу кабины, после чего из-за аварийного режима лифт остановился на уровне седьмого этажа.

«В момент происшествия в кабине находились двое детей. Никто из них не пострадал», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам проверки примут решение.

По словам местного жителя, дети которого оказались в кабине, они серьезно напуганы произошедшим.

До этого подобный случай произошел в Москве. Лифт рухнул с высоты 12-го этажа. В этот момент внутри находилась женщина, она получила травмы. Пострадавшую достали на восьмом этаже, после чего передали медикам.

Местные жители рассказали, что уже жаловались на проблемы с работой лифта.

