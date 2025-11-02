В Москве с 12-го этажа сорвался лифт с пассажиркой внутри

Mash: лифт сорвался с 12-го этажа в многоэтажке в Москве, пострадала девушка

В Москве в жилом доме с 12-го этажа сорвался лифт. Пострадала девушка, ехавшая в нем, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, москвичку достали на восьмом этаже и госпитализировали.

«По словам местных жителей, подъемник в доме на улице Обручева был установлен меньше года назад, и ранее уже жаловались на шумы и проблемы с его работой. Сейчас соседи готовят коллективную жалобу на УК», — говорится в публикации.

24 октября в Дзержинске лифт с 19-летней девушкой внутри рухнул, она попала в больницу. Инцидент произошел, когда девушка спускалась в лифте в торговом центре. Кабина начала падать, но оказалась заблокирована фиксаторами между третьим и четвертым этажами. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

В ходе спасательной операции специалисты вскрыли заблокированные двери кабины и эвакуировали оттуда пассажирку. Девушке оказали первую помощь, после осмотра медиками ее госпитализировали в медицинское учреждение

Ранее в Москве лифт с девушкой внутри рухнул, пролетев девять этажей.