На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Вышел из себя»: пьяный сосед избил россиянку из-за того, что та вызвала лифт

Во Владивостоке пьяный сосед избил женщину за то, что та вызвала лифт
true
true
true
close
Shutterstock/BestPhotoPlus

Во Владивостоке пьяный сосед избил 29-летнюю женщину и оскорблял ее из-за вызова лифта. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в подъезде жилого дома, когда местная жительница возвращалась домой. После того как она вызвала лифт, находившийся рядом мужчина начал ее оскорблять, а затем набросился на нее с кулаками.

В результате нападения у женщины диагностировали сотрясение мозга. Она написала заявление в полицию.

Пострадавшая рассказала ИА Регнум, что агрессору не понравилась ее фигура, и именно из-за форм тот стал ее оскорблять. По словам женщины, они не были знакомы ранее и конфликтом вежду ними также не было.

«Отвратительные слова говорил! Когда я попыталась сфотографировать его, чтобы пристыдить — он еще больше вышел из себя и набросился на меня с кулаками. Бил по лицу и голове, у меня очки слетели и упали на пол. Я сильно ударилась о стену», — рассказала пострадавшая.

Она также рассказала, что к нападавшему домой приходил участковый, который опросил его, однако в отдел мужчину не повезли. Предварительно, в момент нападения агрессор был пьян.

Ранее россиянка не выжила после избиения супругом за то, что отказалась готовить еду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами