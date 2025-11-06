«Вышел из себя»: пьяный сосед избил россиянку из-за того, что та вызвала лифт

Во Владивостоке пьяный сосед избил женщину за то, что та вызвала лифт

Во Владивостоке пьяный сосед избил 29-летнюю женщину и оскорблял ее из-за вызова лифта. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в подъезде жилого дома, когда местная жительница возвращалась домой. После того как она вызвала лифт, находившийся рядом мужчина начал ее оскорблять, а затем набросился на нее с кулаками.

В результате нападения у женщины диагностировали сотрясение мозга. Она написала заявление в полицию.

Пострадавшая рассказала ИА Регнум, что агрессору не понравилась ее фигура, и именно из-за форм тот стал ее оскорблять. По словам женщины, они не были знакомы ранее и конфликтом вежду ними также не было.

«Отвратительные слова говорил! Когда я попыталась сфотографировать его, чтобы пристыдить — он еще больше вышел из себя и набросился на меня с кулаками. Бил по лицу и голове, у меня очки слетели и упали на пол. Я сильно ударилась о стену», — рассказала пострадавшая.

Она также рассказала, что к нападавшему домой приходил участковый, который опросил его, однако в отдел мужчину не повезли. Предварительно, в момент нападения агрессор был пьян.

