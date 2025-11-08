У берегов Японии взяли на буксир судно с россиянами

Вице-консул Криворучко: судно с россиянами у берегов Японии взяли на буксир

Дрейфовавшее у берегов Японии судно NEKSU, на борту которого находятся россияне, взял на буксир корабль береговой охраны. Об этом рассказал РИА Новости вице-консул генерального консульства России в Ниигате Алексей Криворучко.

«Вчера вечером NEKSU был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности на море Японии. Сегодня в полдень (6:00 мск) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт», — сообщил он.

По словам японской стороны, экипаж здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности.

При этом Криворучко уточнил, что генеральное консульство России в Ниигате продолжает следить за ситуацией.

