На Байкале столкнулись два судна, пострадали пять человек

СК: на Байкале столкнулись два судна, троих пострадавших не удалось спасти

Следственный комитет Иркутской области возбудил уголовное дело после столкновения двух судов на озере Байкал. В результате ЧП пострадали пять человек, троих из них не удалось спасти, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России в Telegram-канале.

«Следователи следственного управления выехали на место происшествия, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия», – подчеркнули в Следственном комитете.

Столкновение произошло в районе поселка Листвянка. В итоге правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, уточнили в СК.

Согласно предварительной информации следствия, один из пострадавших в настоящее время госпитализирован в ближайшую больницу, другому была своевременно оказана квалифицированная помощь на месте ЧП. Специалисты из Следственного комитета устанавливают размер причиненного ущерба, а также ведут расследование причин происшествия.

