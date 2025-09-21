На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калужской области прогулка на теплоходе закончилась эвакуацией пассажиров

В Калужской области теплоход «Иван Ципулин» напоролся на мель
Telegram-канал «НИКА»

В Калужской области теплоход «Иван Цыпулин» сел на мель во время речной прогулки с пассажирами, сообщает в Telegram-канале местная телерадиокомпания «Ника».

По ее данным, судно плыло от понтонного моста до села Ждамирово и обратно. В районе Пучковского моста «Иван Цыпулин» напоролся на мель и повредил руль. После аварии теплоход пристал к берегу, пассажирам предложили эвакуироваться на сушу или ждать лодки на судне. Большинство из них покинули судно и через лес дошли до остановки общественного транспорта у деревни Пучково.

В посте уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.

До этого грузовое судно «Аркадий Минченя» село на мель в Ленинградской области. Это случилось на 1311 км в акватории реки Невы в Кировском районе. Разлива нефтепродуктов не произошло, члены экипажа сами сняли судно с мели. После инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее резиновая лодка угодила под буксир с баржами на Волге.

