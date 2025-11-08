Российская пенсионерка подсунула курьеру мошенников муляжи купюр вместо 1,7 млн рублей

Во Владимирской области 84-летняя женщина подсунула мошеннику муляжи купюр вместо 1,7 млн рублей. Об этом сообщает vladimir.mk.ru.

Все началось с того, что пенсионерка из Александровского района стала получать звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили женщину в необходимости декларирования денег якобы с целью предотвращения финансирования террористов. Когда пенсионерка пришла в банк, сотрудница учреждения заподозрила неладное и подключила полицию.

В результате вместо настоящих денег 26-летнему пособнику мошенников из Подмосковья был передан пакет с муляжами купюр. Мужчину задержали на месте получения пакета, он признался, что нашел криминальную «подработку» в мессенджере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее петербуржец поверил мошенникам и «обезопасил» почти 22 млн рублей.