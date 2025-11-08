На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская пенсионерка подсунула курьеру мошенников муляжи купюр вместо 1,7 млн рублей

Во Владимирской области пенсионерка подсунула аферисту муляжи купюр вместо денег
Во Владимирской области 84-летняя женщина подсунула мошеннику муляжи купюр вместо 1,7 млн рублей. Об этом сообщает vladimir.mk.ru.

Все началось с того, что пенсионерка из Александровского района стала получать звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили женщину в необходимости декларирования денег якобы с целью предотвращения финансирования террористов. Когда пенсионерка пришла в банк, сотрудница учреждения заподозрила неладное и подключила полицию.

В результате вместо настоящих денег 26-летнему пособнику мошенников из Подмосковья был передан пакет с муляжами купюр. Мужчину задержали на месте получения пакета, он признался, что нашел криминальную «подработку» в мессенджере. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее петербуржец поверил мошенникам и «обезопасил» почти 22 млн рублей.

