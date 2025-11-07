Петербуржец поверил мошенникам и «обезопасил» почти 22 млн рублей

В Петербурге мужчина отдал курьерам мошенников почти 22 млн рублей

Житель Петербурга поверил мошенникам и передал им почти 22 миллиона рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам 86-летнего пострадавшего, аферисты общались с ним в течение двух недель. Неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов и заявляли, что средства мужчины могут похитить злоумышленники.

Чтобы обезопасить деньги, петербуржец последовал инструкциям мошенников. Они отправляли к пенсионеру доставщиков.

«Четыре раза к дому петербуржца приезжали курьеры, каждый раз он отдавал им деньги», – сообщается в публикации.

В какой-то момент россиянин понял, что почти 22 миллиона рублей у него выманили мошенники и обратился в полицию.

До этого другой житель Петербурга стал жертвой мошенников, отдав им почти 50 миллионов рублей. Представляясь сотрудниками разных ведомств, неизвестные убедили его в том, что он должен задекларировать свои сбережения.

Ранее тюменские мошенники обогатились на более чем 12,6 млн рублей, обманув маркетплейсы.