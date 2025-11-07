В Москве задержали директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ

Правоохранители задержали в Москве директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ Михаила Кузнецова. Информацию об этом подтвердили ТАСС в ведомстве.

«Минпромторг России находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие», — сказал собеседник агентства.

Кузнецов устроился в Минпромторг РФ в декабре 2022 года. Перед этим он непродолжительное время занимал пост гендиректора АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив». С 2017 по 2021 год руководил управлением технологических партнерств и импортозамещения «Газпром нефти». До этого Кузнецов работал в Минэнерго, компаниях «Русский уголь» и «Лукойл».

23 мая Центральный районный суд Новосибирска отстранил от должности главу Минпромторга региона Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о закупках продукции в зону специальной военной операции.

Следствие установило, что с мая 2023-го по январь 2024 года министр незаконно уменьшил объем поставок по госконтракту, но при этом оплатил компании почти 95 млн рублей. В результате против него было возбуждено дело по статье ч. 3 ст. 286 УК РФ. Руководителей компании подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее в Ульяновской области задержали бывшего зампреда правительства региона.