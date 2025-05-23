Главу Минпромторга российского региона отстранили от должности

Центральный районный суд Новосибирска отстранил от должности главу Минпромторга региона Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о закупках продукции в зону специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на прокуратуру области.

«Г‎ончарова отстранили от должности», — сказали агентству.

21 мая сообщалось, что Гончарова собираются отстранить от должности.

15 мая текущего года сообщалось, что Гончарова арестовали по делу о превышении полномочий. Его задержали 13 мая. В отношении него возбудили уголовное дело после прокурорской проверки и данных, предоставленных региональным управлением ФСБ.

Следствие установило, что с мая 2023-го по январь 2024 года министр незаконно уменьшил объем поставок по госконтракту, но при этом оплатил компании почти 95 млн рублей. В результате против него возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Руководителей компании подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее в Удмуртии арестовали замруководителя управления Ростехнадзора.