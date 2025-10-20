На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ульяновской области задержали бывшего зампреда правительства региона

Экс-зампреда правительства Ульяновской области обвинили в превышении полномочий
true
true
true
close
Global Look Press

В Ульяновской области правоохранители задержали бывшего зампреда правительства Ульяновской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления следственного комитета (СУ СК) по региону.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в 2024–2025 годах подозреваемый, используя свое служебное положение, способствовал победе связанной с ним коммерческой структуры в аукционе на реконструкцию очистных сооружений в городе Барыш.

Расследование ведется в трех регионах России, где правоохранители изымают документы и другие доказательства по делу.

По информации агентства РИА Новости, речь идет о Владимире Пушкареве, который курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии в регионе с июля 2024 года.

До этого в Калининграде был задержан зампредседателя комитета городского хозяйства и строительства администрации города по подозрению в мошенничестве. В пресс-службе Калининградского областного суда уточнили, что задержание подозреваемого состоялось 16 октября. Следствие утверждает, что в декабре 2023 года в рамках проекта «Развитие туристической инфраструктуры» комиссия одобрила коммерческое предложение по поставке двух мраморных скамеек в сквер 70-летия региона. По документам стоимость поставки составила 8,2 млн рублей, что превысило заявленную цену на 1 млн рублей.

Ранее бывшему замглаве правительства Подмосковья утяжелили обвинение.

