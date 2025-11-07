На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликовано видео неподалеку от места крушения вертолета в Дагестане

В соцсетях появилось видео, снятое в районе крушения вертолета в Дагестане
true
true
true

Видео, снятое в районе крушения вертолета в Дагестане, опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана».

«Упал вертолет между Избербашем и Махачкалой», — отмечается в сообщении.

На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся в небо.

По словам министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова, в Карабудахкентском районе потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Он сообщил, что ЧП с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-Су. Всего на борту находилось семь человек.

По данным Telegram-канал Baza, вертолет упал на частный дом, в котором не было людей. Троих пострадавших везут в Избербашскую больницу.

В октябре вертолет санавиации потерпел крушение в Калифорнии — машина упала на шоссе в американском городе Сакраменто. Три человека получили тяжелые травмы. В пожарной службе города сообщили, что речь идет о вертолете компании REACH, которая предоставляет медицинские услуги.

Ранее появилось видео с вертолетом, рухнувшим на пальмы в Калифорнии.

