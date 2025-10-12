Появилось видео с вертолетом, рухнувшим на пальмы в Калифорнии

На юге Калифорнии вертолет упал на пальмы, пострадали пять человек

На юге Калифорнии вертолет рухнул на пальмы на оживленной улице города Хантингтон-Бич. Об этом пишет местная газета The San Bernardino Sun.

В публикации уточняется, что при этом пострадали пять человек. Двух из них спасатели достали из-под обломков воздушного судна, остальные были прохожими. Их всех госпитализировали. Экстренные службы перекрыли движение на месте аварии и призвали местных жителей выбирать другие маршруты в ближайшие часы.

Газета отмечает, что 12 октября в городе должен состояться фестиваль «Автомобили и вертолеты на побережье» (Cars 'N Copters on the Coast). На видео с места происшествия видно, как воздушное судно крутится вокруг своей оси, приближаясь к шоссе около пляжа. Постепенно его раскручивает сильнее, и оно падает на землю между пальмами.

