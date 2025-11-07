На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генерал Генпрокуратуры Грунис переходит в Верховный суд

«Ъ»: генерал Денис Грунис переходит из Генпрокуратуры в Верховный суд
Владимир Астапкович/РИА Новости

Старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Денис Грунис освобожден от должности, он переходит в Верховный суд РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В соответствии с указом были также уволены два замначальника главного управления кадров Генпрокуратуры Сергей Иванов и Сергей Орлов.

По данным источника, Грунис может снова стать помощником бывшего генпрокурора Игоря Краснова.

Денис Грунис — выпускник МГИМО, начинал карьеру следователем в столичной прокуратуре, с 2002 года работал в центральном аппарате ГП, а позже стал помощником генпрокурора по особым поручениям. Участвовал в выдаче из Франции экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и защите интересов России в международных спорах, включая дело о сбитом Boeing в Донбассе.

В сентябре стало известно о том, что Игорь Краснов, который занимал пост генерального прокурора РФ, перешел на должность председателя Верховного суда страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Краснов был единственным претендентом на пост верховного судьи, освободившийся после того, как не стало Ирины Подносовой.

Ранее глава Крымского района ушел в отставку после открытия уголовного дела.

