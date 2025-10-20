Обвиняемый в хищении земель кубанский чиновник ушел в отставку

Руководитель Крымского района в Краснодарском крае Сергей Лесь, который проходит обвиняемым по делу о хищении, покинул пост по собственному желанию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба районной администрации.

«Депутаты совета приняли решение принять отставку главы по собственному желанию. В течение 10 дней будет издано постановление о назначении губернатором Кубани временно исполняющего обязанности главы Крымского района», — говорится в сообщении.

В настоящее время Лесь заключен под стражу по делу о хищении государственных земельных участков на сумму 2 млрд рублей. По данным следствия, в период с января по март 2024 года фигурант велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной.

Дело мужчины заведено по части 3 статьи 33 УК РФ (создание преступной группы) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Ранее стало известно, что Лесь пытался увезти от силовиков золотые костыли.