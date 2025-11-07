Названы правила, которые помогут вернуть страсть в отношения

Отказ от чрезмерного потребления сладкого, фастфуда и полуфабрикатов поможет вернуть страсть в отношения, поскольку избыточный сахар и насыщенные жиры нарушают кровообращение и уменьшают чувствительность и энергию. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Анна Гордеева.

«Если сосуды страдают, нарушается кровоток не только к сердцу, но и к половым органам. Это напрямую снижает возбуждение и удовольствие», — пояснила эксперт.

Психолог Марина Кузнецова добавила, что в этом вопросе важно также наладить сон и исключить стресс. Кроме того, парам важно научиться проговаривать свои желания, обиды и тревожность, добавила она. Страсть может также пропадать из отношений из-за неудовлетворенности физической формой и самоощущения, добавили специалисты.

Психолог Станислав Самбурский до этого рассказал «Газете.Ru», что в случае, если женщина превращается в «маму» для мужа, из отношений уходит страсть. Чтобы это исправить, он призвал прекратить что-либо делать без запроса, предугадывать и опережать. Следом пора возвращать ответственность: «Ты взрослый — сам решай», добавил эксперт.

Ранее психолог дала советы по составлению анкеты на сайте знакомств.