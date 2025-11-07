На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог дала советы по составлению анкеты на сайте знакомств

Психолог Кузнецова: в анкете на сайте знакомств важна уверенность
true
true
true
close
Shutterstock

При составлении анкеты для сайта знакомств важно отказаться от слишком глянцевой подачи, потому что она может вызвать подозрение. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Марина Кузнецова.

«Мужчины, как и женщины, считывают интонацию даже в тексте. Если анкета звучит напряженно или обиженно — это чувствуется. Самое привлекательное качество онлайн — спокойная уверенность и чувство юмора. И да, лучше одна теплая фотография с мягким светом, чем десять обработанных снимков, где вы похожи на кого угодно, кроме себя», — отметила эксперт.

Она посоветовала отразить в анкете свои интересы, ценности и желания. По ее словам, не стоит также перегружать анкету фотографиями, достаточно добавить одно портретное фото без фильтров, одно — в движении, одно — с друзьями или на улице.

3 ноября сообщалось, что женщины массово уходят из приложений для онлайн-знакомств. За 2025 год дейтинговые сервисы зафиксировали 20-процентное сокращение женской доли пользователей. Эксперты связывают этот спад с неоправданными ожиданиями пользователей. По мнению многих девушек, мужчины в приложениях для знакомств либо сразу нацелены на интимную близость, либо, наоборот, демонстрируют полное отсутствие инициативы. Это разочарование в поверхностном взаимодействии стало ключевым фактором ухода.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошенника на сайте знакомств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами