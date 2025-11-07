Опубликовано видео задержания тамбовчанина, сотрудничавшего с разведкой Украины

ФСБ обнародовала кадры задержания жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру, контролируемому военной разведкой, данные о подразделениях, участвующих в спецоперации. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

По информации спецслужбы, мужчина 1987 года рождения самостоятельно вступил в переписку с украинским блогером, действующим под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины (ГРУ).

В ходе переписки задержанный передавал иностранцу сведения о местах дислокации российских подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО). Кроме того, он совершал безналичные переводы денежных средств на нужды одной из запрещенных в России проукраинских организаций.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена) и части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Финансирование терроризма). Санкции по этим статьям предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания москвича, работавшего на иностранную разведку.