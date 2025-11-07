ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу данных Украине

ФСБ России задержала жителя Тамбовской области 1987 года рождения по подозрению в оказании помощи украинской разведке. Об этом сообщили ТАСС в ЦОС спецслужбы.

По данным ведомства, мужчина самостоятельно вступил в переписку с украинским блогером, действующим под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ходе переписки задержанный передавал иностранцу сведения о местах дислокации российских подразделений, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, он совершал безналичные переводы денежных средств на нужды одной из запрещенных в России проукраинских организаций.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК РФ (государственная измена) и частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Санкции по этим статьям предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого ФСБ обнародовала видео задержания жителя Москвы, который передавал одной и спецслужб страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их «склонения к сотрудничеству».

Ранее в Эстонии задержали блогера за передачу контента подсанкционным российским СМИ.