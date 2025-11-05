ФСБ опубликовала видео задержания москвича, работавшего на иностранную разведку

ФСБ обнародовала видео задержания жителя Москвы, который передавал одной и спецслужб страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их «склонения к сотрудничеству». Об этом сообщает РИА Новости новости, публикуя соответствующие кадры.

На опубликованном видео показано, как сотрудники ФСБ задерживают подозреваемого и проводят обыск у него в квартире. В ходе допроса фигурант заявил, что познакомился в сети с гражданкой Украины, которая предложила ему сотрудничество, после чего с мужчиной связался куратор. По словам задержанного, для дальнейшего контакта было «необходимо передать кое-какую информацию».

Как ранее сообщили в ФСБ, москвич для спецслужбы одной из стран НАТО собирал данные об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы в «дальнейшем склонить их к конфиденциальному сотрудничеству».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Мужчина заключен под стражу.

Ранее житель Владивостока получил 15 лет за шпионаж в пользу Украины.