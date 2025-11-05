На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФСБ опубликовала видео задержания москвича, работавшего на иностранную разведку

ФСБ обнародовала кадры задержания россиянина, обвиняемого в госизмене
true
true
true

ФСБ обнародовала видео задержания жителя Москвы, который передавал одной и спецслужб страны НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах для их «склонения к сотрудничеству». Об этом сообщает РИА Новости новости, публикуя соответствующие кадры.

На опубликованном видео показано, как сотрудники ФСБ задерживают подозреваемого и проводят обыск у него в квартире. В ходе допроса фигурант заявил, что познакомился в сети с гражданкой Украины, которая предложила ему сотрудничество, после чего с мужчиной связался куратор. По словам задержанного, для дальнейшего контакта было «необходимо передать кое-какую информацию».

Как ранее сообщили в ФСБ, москвич для спецслужбы одной из стран НАТО собирал данные об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы в «дальнейшем склонить их к конфиденциальному сотрудничеству».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Мужчина заключен под стражу.

Ранее житель Владивостока получил 15 лет за шпионаж в пользу Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами