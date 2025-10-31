Россиянам рассказали, как распознать мошенника на сайте знакомств

Адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова в разговоре с РИАМО объяснила, какие признаки в поведении собеседника на сайте знакомств могут указывать на то, что он мошенник.

Первый признак, по ее словам, — это навязчивые разговоры о деньгах. К примеру, с самого начала общения новый контакт акцентирует внимание на своих доходах и положении в обществе, постепенно переходя к вопросам о финансах собеседника.

«Когда общение становится демонстрацией достатка и расчетом, это уже не проявление симпатии, а приманка», — отметила Полякова.

Кроме того, потенциальный возлюбленный может систематически отказываться от встреч в реальной жизни, ссылаясь на занятость, при этом сохраняя максимальную активность в переписке, продолжила эксперт.

Иногда мошенники могут напрямую предлагать инвестировать, например, в криптовалюту. Схема начинается с небольших сумм, затем жертва может по собственной воле увеличить вложения.

Также злоумышленники могут аккуратно пытаться выманить личные данные: попросить фото паспорта, код из SMS или доступ к банковскому приложению.

Наконец, мошенники могут манипулировать эмоциями, указывая на серьезную болезнь близкого человека или сложное финансовое положение с целью получения денег от жертвы, добавила она.

До этого в МВД России рассказали, что мошенники на сайтах знакомств чаще всего представляются военными, врачами или журналистами, чтобы завоевать доверие пользователей.

Нередко злоумышленники выдают себя за успешных бизнесменов и предлагают бесплатно обучить инвестиционным стратегиям, якобы сделавшим их «криптомиллионерами».

В действительности такие действия являются мошенничеством, цель которого — получение денег или персональных данных пользователей, подчеркнули в ведомстве.

Ранее жительница Московской области отдала мошенникам более 150 млн рублей.