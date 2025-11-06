В Минздраве призвали проработать вопрос о диагнозах, запрещающих продавать жилье

Вопрос о проверке вменяемости лица, заключающего сделки с недвижимостью, требует проработки. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Вопрос требует глубокой проработки с привлечением экспертного сообщества», — заявил он.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в интервью «Газете.Ru» заявил, что в России нужно разработать перечень заболеваний, при которых проведение сделок с недвижимостью будет запрещено. Соответствующее письмо политик написал в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Речь идет о случаях злоупотреблений, когда после отчуждения квартиры продавец обращается в суд с медицинскими документами о психическом расстройстве либо выраженных когнитивных нарушениях на момент сделки. Подобные документы оформляются ретроспективно. Продавец жилья обращается ко врачу уже после регистрации перехода прав собственности, а затем экспертное заключение трактуется как его неспособность к осознанному волеизъявлению.

Похожую инициативу высказал Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести обязательную проверку состояния здоровья и дееспособности продавцов жилья.

Ранее юрист оценил возможность запрета покупки жилья за наличные.