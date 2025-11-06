На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве призвали проработать вопрос о диагнозах, запрещающих продавать жилье

Минздрав: вопрос о диагнозах, запрещающих продавать жилье, нужно проработать
true
true
true
close
Shutterstock

Вопрос о проверке вменяемости лица, заключающего сделки с недвижимостью, требует проработки. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Вопрос требует глубокой проработки с привлечением экспертного сообщества», — заявил он.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в интервью «Газете.Ru» заявил, что в России нужно разработать перечень заболеваний, при которых проведение сделок с недвижимостью будет запрещено. Соответствующее письмо политик написал в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Речь идет о случаях злоупотреблений, когда после отчуждения квартиры продавец обращается в суд с медицинскими документами о психическом расстройстве либо выраженных когнитивных нарушениях на момент сделки. Подобные документы оформляются ретроспективно. Продавец жилья обращается ко врачу уже после регистрации перехода прав собственности, а затем экспертное заключение трактуется как его неспособность к осознанному волеизъявлению.

Похожую инициативу высказал Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести обязательную проверку состояния здоровья и дееспособности продавцов жилья.

Ранее юрист оценил возможность запрета покупки жилья за наличные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами