Юрист оценил возможность запрета покупки жилья за наличные

Shutterstock

В России обсуждается вероятность запрета покупки жилья за наличные, если его стоимость превышает миллион рублей. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов.

По его словам, инициатива находится на стадии обсуждения. Он отметил, что рынок недвижимости уже готовится к нововведениям, поэтому потенциальным покупателям нужно подготовиться.

Юрист подчеркнул, что вероятность подписания закона в России очень высока, поскольку многие страны уже приняли соответствующие меры.

«Безналичный расчет не только удобнее расчета наличными, если цена сделки ощутима, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами», — добавил Аванесов.

Специалист отметил, что подобная операция позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в ходе оформления сделки.

До этого юрист в сфере недвижимости Елена Кульпина рассказала, что в России участились случаи, когда на фоне мошенничества суд признает незаконными сделки по продаже имущества и обязывает вернуть квартиру обманутому гражданину. Покупатель при этом выступает потерпевшей стороной – он теряет и жилье, и деньги.

По ее словам, в качестве меры защиты у продавцов-пенсионеров старше 65 лет запрашивают справку из психоневрологического диспансера (ПНД) о вменяемости, однако она не гарантирует, что отката сделки не будет.

Ранее сообщалось, что московскую семью выселят из квартиры, потому что предыдущий владелец оказался аферистом.

