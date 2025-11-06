Названо число компаний по выпуску БАДов, которые оказались псевдопроизводителями

Почти 80% компаний на рынке биологически активных добавок, прошедших проверку ЦРПТ и Роспотребнадзора, оказались псевдопроизводителями. Об этом на заседании совета ТПП РФ заявил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, передает издание «Ведомости».

Из 32 проверенных компаний наличие реального производства подтвердили только шесть. По адресам регистрации остальных предприятий эксперты обнаружили жилые дома, гостиницы или пустыри.

«Мы столкнулись с ситуациями, когда юридические лица лишь имитируют производство на бумаге, чтобы получать коды маркировки для товаров, фактически ввозимых из-за рубежа», — пояснил Юсупов.

По данным системы «Честный знак», доля нелегальной продукции в этом сегменте может достигать 16% от общего оборота. Минпромторг подготовил проект постановления, позволяющий блокировать выдачу кодов маркировки недобросовестным производителям.

Министерство здравоохранения в конце октября подготовило проект приказа, который вводит официальный порядок назначения БАДов врачами и фельдшерами.

Ранее россиян предупредили о страшных последствиях передозировки витаминами.