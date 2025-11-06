На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо число компаний по выпуску БАДов, которые оказались псевдопроизводителями

ЦРПТ: 80% производителей БАДов оказались псевдопроизводствами
true
true
true
close
Shutterstock

Почти 80% компаний на рынке биологически активных добавок, прошедших проверку ЦРПТ и Роспотребнадзора, оказались псевдопроизводителями. Об этом на заседании совета ТПП РФ заявил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, передает издание «Ведомости».

Из 32 проверенных компаний наличие реального производства подтвердили только шесть. По адресам регистрации остальных предприятий эксперты обнаружили жилые дома, гостиницы или пустыри.

«Мы столкнулись с ситуациями, когда юридические лица лишь имитируют производство на бумаге, чтобы получать коды маркировки для товаров, фактически ввозимых из-за рубежа», — пояснил Юсупов.

По данным системы «Честный знак», доля нелегальной продукции в этом сегменте может достигать 16% от общего оборота. Минпромторг подготовил проект постановления, позволяющий блокировать выдачу кодов маркировки недобросовестным производителям.

Министерство здравоохранения в конце октября подготовило проект приказа, который вводит официальный порядок назначения БАДов врачами и фельдшерами.

Ранее россиян предупредили о страшных последствиях передозировки витаминами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами