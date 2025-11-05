Россиян предупредили о страшных последствиях передозировки витаминами

Витамины очень важны для поддержания работы всех систем организма, однако принимать их следует правильно и по назначению. В противном случае есть риск столкнуться с избытком отдельных микроэлементов – гипервитаминозом, который грозит серьезными заболеваниями, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Все витамины, по словам специалистов, делятся на водорастворимые (витамины группы В и витамин С) и жирорастворимые (A, D, E, K). Так как первые выводятся из организма с мочой, их передозировка возможна лишь при чрезмерном потреблении и встречается реже. Вторые скапливаются в жировых тканях и печени, что уже опаснее.

Так, избыток витамина А грозит такими симптомами, как головная боль, тошнота, головокружение. Кожа у пациента начинает шелушиться, становится очень сухой, повышается внутричерепное давление. При тяжелых ситуациях и сильном гипервитаминозе возможно поражение печени и нервной системы, предупреждают эксперты, призывая не злоупотреблять добавками.

Бесконтрольный прием витамина D также может привести к негативным последствиям – в частности, его избыток в организме повышает уровень кальция в крови, способствует образованию камней в почках, поражает сердце и сосуды. Человек при этом чувствует тошноту, слабость, может начаться рвота.

Передозировка витаминами группы В грозит тем, что у человека начнется поражение печени, нарушение координации. Он будет чувствовать онемение в конечностях, кожа покраснеет и начнет чесаться, поэтому принимать эти добавки в больших дозах категорически нельзя.

Даже витамин С, по словам экспертов, нужно принимать в меру, так как его избыток приводит к вздутию в животе, диарее. В тяжелых случаях, при длительном приеме с превышением дозировки, он может спровоцировать образование камней в почках, нарушить процесс всасывания меди и селена.

Витамин Е в избытке тоже опасен – он может нарушить свертываемость крови, вызвать слабость в организме, а в редких, наиболее тяжелых случаях привести к кровоизлиянию.

Специалисты советуют консультироваться с врачом при желании начать принимать витаминные комплексы, предварительно сдав анализы и уточнив, есть ли дефицит каких-то микроэлементов. Кроме того, рекомендуется делать акцент на правильном, сбалансированном питании, так как организм может получить все необходимые витамины из пищи.

До этого терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик рассказала «Газете.Ru», что постоянный прием витаминов и БАДов может сделать результаты анализов недостоверными – на их фоне врачи нередко видят ложные показатели, что мешает вовремя выявить болезнь или приводит к неправильной интерпретации симптомов. Чаще всего показатели меняются у тех, кто регулярно принимает железо, витамин D или биотин, отметила она.

