В России утвердят официальный порядок назначения БАДов

Минздрав утвердит правила назначения БАДов врачами
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, который вводит официальный порядок назначения биологически активных добавок (БАДов) врачами и фельдшерами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, медработники смогут назначать БАДы и пробиотические микроорганизмы при наличии соответствующих показаний, если эти средства включены в утвержденный перечень. Информация о назначении будет фиксироваться в медицинской документации пациента.

До этого врач-терапевт Виктор Лишин говорил, что самостоятельный прием БАДов грозит передозировкой, побочными эффектами и нарушением усвоения в результате конфликта препаратов.

По его словам, в случае употребления некачественных добавок пациенты могут столкнуться с расстройством пищеварения, аллергическими реакциями (например, отеком Квинке или крапивницей) и головными болями. При длительном приеме компонентов без их дефицита может увеличиться риск образования камней.

Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья при самолечении.

