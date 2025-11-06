Володин призвал скорее ввести в оборот детские сим-карты

Володин: необходимо как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты

Минцифры России должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Депутаты Государственной думы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты», — сказал он.

По его словам, если для этого потребуется внесение изменений в законодательство, то нижняя палата парламента оперативно это сделает.

5 ноября министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Минцифры готовит к запуску специальные детские SIM-карты, с помощью которых родители смогут отслеживать местоположение детей без подачи официальных заявлений. Оформляться симки будут с согласия родителей.

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявлял, что для подобной инициативы можно развить опыт белого списка сервисов при ограничениях мобильного интернета.

Ранее в Госдуме заявили, что операторы должны будут жестко фильтровать трафик детских сим-карт.