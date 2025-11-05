В России появятся детские SIM-карты

Минцифры России готовит к запуску специальные детские SIM-карты. Об этом сообщил РИА Новости министр цифрового развития Максут Шадаев.

По его словам, с помощью новых карт родители смогут отслеживать местоположение своих детей без подачи официальных заявлений. Оформлять «симки» можно будет с согласия родителей.

Шадаев уточнил, что старшее поколение сможет через портал «Госуслуги» назначать доверенное лицо, которому будет предоставлен быстрый доступ к геотрекам от оператора связи. Нововведение направлено на повышение безопасности детей и упрощение контроля за их передвижениями.

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщал, что специальный детский режим SIM-карт необходимо разработать и внедрить для защиты детей. По его словам, данная мера нужна для защиты детей от мошенников и киберрисков. Сенатор добавил, что сейчас в России действует система белых списков сервисов при временных ограничениях мобильного интернета.

Ранее в России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля.