На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появятся детские SIM-карты

Минцифры запускает детские SIM-карты с возможностью отслеживания геопозиции
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Минцифры России готовит к запуску специальные детские SIM-карты. Об этом сообщил РИА Новости министр цифрового развития Максут Шадаев.

По его словам, с помощью новых карт родители смогут отслеживать местоположение своих детей без подачи официальных заявлений. Оформлять «симки» можно будет с согласия родителей.

Шадаев уточнил, что старшее поколение сможет через портал «Госуслуги» назначать доверенное лицо, которому будет предоставлен быстрый доступ к геотрекам от оператора связи. Нововведение направлено на повышение безопасности детей и упрощение контроля за их передвижениями.

Заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщал, что специальный детский режим SIM-карт необходимо разработать и внедрить для защиты детей. По его словам, данная мера нужна для защиты детей от мошенников и киберрисков. Сенатор добавил, что сейчас в России действует система белых списков сервисов при временных ограничениях мобильного интернета.

Ранее в России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами