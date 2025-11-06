В Финляндии украинская школьница отказалась петь «Калинку»

В финском городе Эспоо 11-летняя школьница украинского происхождения в школе на уроке музыки отказалась исполнять русскую народную песню «Калинка». Об этом сообщает Yle.

Занятие было посвящено изучению русской культуры. Школьница не стала петь и присоединилась к одноклассникам только под давлением возможной плохой оценки.

Национальное управление образования Финляндии не обнаружило нарушений в действиях учителей, которые предложили школьникам спеть «Калинку», но указали, что задание может быть изменено, если оно вызывает дискомфорт у ребенка.

Уточняется, что девочка является дочерью украинки, вышедшей замуж за финна. Школьница воспитывается в финской культуре.

Кроме того, Yle отмечает, что большая часть сервисов для граждан Украины в стране предоставляется на русском языке. Во многих случаях отсутствуют курсы финского на украинском, нет и переводчиков с украинского языка, которых зачастую заменяют русскоязычные специалисты.

До этого языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что исполнение песен на русском языке не подпадает под запрет закона о государственном языке 2019 года.

Ранее Елка убрала упоминание об Украине из хита «Прованс» на концерте в Москве.