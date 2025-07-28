Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что исполнение песен на русском языке не подпадает под запрет закона о государственном языке 2019 года. Ее слова приводятся на официальной странице офиса омбудсмена в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам», — утверждает чиновница.

По ее словам, исполнение песен на русском языке в публичном пространстве не является нарушением закона.

Ивановская подчеркнула, что на Украине действует закон «О культуре», запрещающий исполнение песен российских исполнителей. В Киеве также введено ограничение на публичное использование русскоязычного культурного продукта на местном уровне, если это не предусмотрено санкциями.

17 июня продюсер Леонид Дзюник выразил мнение, что украинские артисты продолжают общаться и исполнять песни на русском языке, поскольку он остается для них более понятным. Он также уверен, что попытки украинских властей запретить исполнение песен на русском языке будут безрезультатными, так как этот язык является «родным для Украины и украинцев».

Ранее Верка Сердючка не стала отказываться от песен на русском языке.