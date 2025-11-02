На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Елка убрала упоминание об Украине из хита «Прованс» на концерте в Москве

Певица Елка переписала строчку о киевском аэропорту Борисполь в песне «Прованс»
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) изменила слова в песне «Прованс» во время своего минувшего выступления на премии «Золотой граммофон» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».

В одном из куплетов Иванцив убрала упоминание о киевском аэропорту Борисполь. Вместо строчки «завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте», Елка спела: «завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

Певица Елка родилась в украинском городе Ужгороде в 1982 году, а в 2004-м переехала в Москву, подписав контракт с Владом Валовым. Летом того же года артистка выпустила сингл «Город обмана», который стал хитом, а спустя год вышел дебютный одноименный альбом артистки.

Как пишет NEWS.ru, певица ни разу не высказывала свою позицию относительно спецоперации России на Украине. Однако недавно в ряде украинских СМИ распространили ролик, где Елка, предположительно на одном из своих концертов, напомнила слушателям, что 22 года прожила на Украине.

Она также пожелала всем «мудрости и мира», но не стала конкретно упоминать текущие события.

«Я волнуюсь об этом ежедневно, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей», — высказалась она.

Ни сама Иванцив, ни ее представители не комментировали появившийся в сети ролик.

Ранее певец Лепс заявил, что увеличит стоимость билетов на концерты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами