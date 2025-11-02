Елка убрала упоминание об Украине из хита «Прованс» на концерте в Москве

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) изменила слова в песне «Прованс» во время своего минувшего выступления на премии «Золотой граммофон» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня».

В одном из куплетов Иванцив убрала упоминание о киевском аэропорту Борисполь. Вместо строчки «завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте», Елка спела: «завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

Певица Елка родилась в украинском городе Ужгороде в 1982 году, а в 2004-м переехала в Москву, подписав контракт с Владом Валовым. Летом того же года артистка выпустила сингл «Город обмана», который стал хитом, а спустя год вышел дебютный одноименный альбом артистки.

Как пишет NEWS.ru, певица ни разу не высказывала свою позицию относительно спецоперации России на Украине. Однако недавно в ряде украинских СМИ распространили ролик, где Елка, предположительно на одном из своих концертов, напомнила слушателям, что 22 года прожила на Украине.

Она также пожелала всем «мудрости и мира», но не стала конкретно упоминать текущие события.

«Я волнуюсь об этом ежедневно, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей», — высказалась она.

Ни сама Иванцив, ни ее представители не комментировали появившийся в сети ролик.

Ранее певец Лепс заявил, что увеличит стоимость билетов на концерты.