Женщина, которая в Петербурге подожгла машину вместе с соперницей, родила ребенка

78.ru: в Петербурге поджигательница машины с соперницей родила ребенка
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 37-летняя женщина, которая из-за ревности подожгла машину вместе с соперницей, родила ребенка. Об этом со ссылкой на ее супруга сообщает телеканал 78.ru.

По словам супруга женщины, она родила мальчика — «хорошего крепкого парня». В данный момент его жена еще находится в больнице.

Мужчина выразил сожаление о произошедшем с участием его супруги и рассказал, что продолжает оказывать поддержку пострадавшей и ее семье. По его словам, она является для него дорогим человеком.

Родившая сына женщина обвиняется в поджоге машины вместе с находившейся в ней 41-летней соперницей на почве ревности. Пострадавшая с термическими ожогами 1-2 степени 80% тела была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии. Суд отправил фигурантку под домашний арест, несмотря на то, что следователь просил о ее аресте.

Ранее российский пенсионер пытался сжечь возлюбленную и ее внука после ссоры.

