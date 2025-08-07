На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа мера пресечения для беременной из Парголово, пытавшейся сжечь соперницу в Chery

В Петербурге беременная женщина подожгла соперницу вместе с машиной
Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест Марину Рыбалко, которая обвиняется в поджоге машины с находившейся в ней женщиной из-за личной неприязни. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В результате пострадавшая получила ожоговый шок второй степени и ожоги 80% тела — в том числе головы, туловища, спины, рук и ног, а также промежности. Следователь просил об аресте Рыбалко, но суд отклонил это ходатайство. Покушение произошло поздним вечером 5 августа в Парголово (административно относится к Санкт-Петербургу) на улице 1 Мая.

Обвиняемая находится на поздних сроках беременности, уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, обвиняемая приревновала к потерпевшей своего мужа.

Ранее в Туве семь подростков пострадали в опрокинувшемся автомобиле.

